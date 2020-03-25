Не холод: Ученые назвали новую причину вымирания динозавров

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Холод, по мнению специалистов, был недостаточно сильным для массового вымирания

Ученые из Университета Коннектикута смоделировали динамику выбросов серы, пыли и сажи от лесных пожаров, вызванных столкновением астероида Chicxulub с Землей 66 миллионов лет назад во время Мел-палеогенового вымирания. Результаты исследования, опубликованные в журнале AGU Geophysical Research Letters, свидетельствуют о том, что первопричиной вымирания динозавров был не холод, как предполагалось ранее.

Согласно модели, выбросы взрыва после столкновения планеты с астероидом поднялись в атмосферу. Когда они опустились на Землю, скорость и энергия частиц были достаточно велики, чтобы вызвать глобальные лесные пожары. Продукты горения: соединения серы, пыль и сажа — плотным слоем покрыли поверхность планеты. Солнечный свет не проникал на Землю в течение года.

"Слабое освещение, вероятно, и стало причиной глобального исчезновения живых существ с лица Земли", — сказал Клэй Табор, специалист по геологии из Университета Коннектикута и ведущий автор нового исследования, — Мы полагаем, что холод был недостаточно сильным для массового вымирания".

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По расчетам ученых, средняя температура на планете понизилась на 26 градусов по Цельсию. Однако вода в океанах в высоких широтах остыла в период астероидной зимы не намного сильнее, чем при нормальной смене сезонов. В то же время, за год кромешной темноты исчезло подавляющее большинство фотосинтезирующих растений, которые находятся у основания пищевой цепи.

Основной преградой для света, по результатам моделирования, стало плотное облако сажи в атмосфере. Пыль и соединения серы быстрее опускались на поверхность. "Мы полагаем, что сажа является также основным действующим фактором при ядерной зиме, — добавил Табор, — Поэтому результаты нашего исследования помогут лучше понять, что может произойти с планетой во время ядерного апокалипсиса".

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