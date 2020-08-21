Назван основной рабочий диагноз Навального
Состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ
Основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Врачи считают, что именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья. Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.
По его словам, на сегодня есть только рабочие диагнозы.
"Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким снижением уровня сахара в крови", - заявил Мураховский.
Отметим, ранее стало известно, что врачи установили диагноз Навального, но отказались публично объявить его.
Напомним, ранее сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали предварительно с отравлением. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.
По словам прессекретарки Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.
Позже появилась информация, что в организме известного российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для людей вокруг.