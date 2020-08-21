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Назван основной рабочий диагноз Навального

Алексей Навальный в кафе аэропорта Фото из открытых источников

Состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ

Основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Врачи считают, что именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья. Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

По его словам, на сегодня есть только рабочие диагнозы.

"Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким снижением уровня сахара в крови", - заявил Мураховский.

Отметим, ранее стало известно, что врачи установили диагноз Навального, но отказались публично объявить его.

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Напомним, ранее сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали предварительно с отравлением. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам прессекретарки Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

Позже появилась информация, что в организме известного российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для людей вокруг.

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