Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевская премия

И это не Трамп, или Путин

Нобелевскую премию миру в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе за борьбу с голодом. Об этом говорится в сообщении организаторов награды в Twitter.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Отметим, на премию мира в 2020 году выдвигали известных мировых лидеров и политиков, в частности президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и лидера российской оппозиции Алексея Навального. Однако список номинантов традиционно держится в секрете в течение следующих 50 лет. В том числе, чтобы защитить диссидентов от преследования.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира в 2019 году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Ему присудили премию за урегулирование конфликта с соседней Эритреей, длившегося несколько десятков лет.