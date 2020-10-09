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Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевская премия

И это не Трамп, или Путин

Нобелевскую премию миру в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе за борьбу с голодом. Об этом говорится в сообщении организаторов награды в Twitter.

Отметим, на премию мира в 2020 году выдвигали известных мировых лидеров и политиков, в частности президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и лидера российской оппозиции Алексея Навального. Однако список номинантов традиционно держится в секрете в течение следующих 50 лет. В том числе, чтобы защитить диссидентов от преследования.

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Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира в 2019 году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Ему присудили премию за урегулирование конфликта с соседней Эритреей, длившегося несколько десятков лет.

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