Назван лауреат Нобелевской премии мира

И это не Трамп, или Путин

Нобелевскую премию миру в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе за борьбу с голодом. Об этом говорится в сообщении организаторов награды в Twitter.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E