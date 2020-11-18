Назвали причину аварии ракеты Vega с украинским двигателем

Пуск ракеты-носителя легкого класса Vega Yuzhnoye State Design Office

Авария произошла из-за человеческой ошибки

Технический директор французской компании Arianespace Ролан Лагье, которая является оператором ракеты-носителя легкого класса Vega, изготовленной при участии Украины, заявил, что авария ракеты произошла из-за человеческой ошибки. Об этом сообщает El Pais.

По словам Лагье, через 8 минут после запуска, ракета отклонилась от траектории полета, ее начало трясти, и она в конце концов не смогла вывести спутники на орбиту.

Он также добавил, что речь идет о человеческой ошибке во время сборки ракеты, а не из-за ее дизайна.

Сама же ракета упала на удаленной от людей территории в Арктике. Сейчас специальная комиссия должна установить все обстоятельства и предоставить рекомендации относительно необходимых изменений.

Отмечается, что на борту ракеты-носителя были два спутника – французский Taranis и испанский SeoSat-Ingenio. Работа над миссией, которая стоила 200 млн евро, длилась 10 лет.

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Ранее сообщалось, что во Французской Гвиане ракета легкого класса Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске.