Назвали причину аварии ракеты Vega с украинским двигателем
Авария произошла из-за человеческой ошибки
Технический директор французской компании Arianespace Ролан Лагье, которая является оператором ракеты-носителя легкого класса Vega, изготовленной при участии Украины, заявил, что авария ракеты произошла из-за человеческой ошибки. Об этом сообщает El Pais.
По словам Лагье, через 8 минут после запуска, ракета отклонилась от траектории полета, ее начало трясти, и она в конце концов не смогла вывести спутники на орбиту.
Он также добавил, что речь идет о человеческой ошибке во время сборки ракеты, а не из-за ее дизайна.
Сама же ракета упала на удаленной от людей территории в Арктике. Сейчас специальная комиссия должна установить все обстоятельства и предоставить рекомендации относительно необходимых изменений.
Отмечается, что на борту ракеты-носителя были два спутника – французский Taranis и испанский SeoSat-Ingenio. Работа над миссией, которая стоила 200 млн евро, длилась 10 лет.
Ранее сообщалось, что во Французской Гвиане ракета легкого класса Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске.