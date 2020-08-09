Наводнение в Греции: 5 человек погибли

Наводнение в Греции Фото из открытых источников

Большинство жертв были найдены в своих домах на Эвии

На греческом острове Эвия проливной дождь и гроза вызвали наводнения, в результате чего пять человек погибли. Об этом пишет Prothotema.

Сообщается, что большинство жертв были найдены в своих домах на Эвии или вблизи от них. Спасатели продолжали искать двух пропавших без вести.

Десятки людей были эвакуированы, 8 человек были спасены вертолетом, поскольку дороги были затоплены в районе, где река вышла из берегов.

По данным местных властей, непогода нанесла огромный ущерб. Ожидается, что в понедельник регион посетит премьер-министр Кириакос Мицотакис.

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Напомним, по состоянию на вечер 9 августа, количество пострадавших в результате взрыва в Бейруте возросло до 220 человек. Отмечается, что спасатели работают круглосуточно в поисках пропавших без вести после взрыва. При этом военные водолазы обнаружили тело, отброшены силой взрыва на 500 метров.