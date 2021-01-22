Навальный записал новое обращение из СИЗО

Алексей Навальный Instagram/Алексей Навальный

Политик поблагодарил всех за поддержку

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новое обращение из следственного изолятора "Матросская тишина", в котором поблагодарил своих сторонников и отметил, что не планирует совершить самоубийство. Соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — он как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаю рафаэлку. Мое психоэмоциональное состояние абсолютно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", — сказал Навальный.

В то же время политик поблагодарил всех за поддержку.

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К слову на 23 января по всей России запланированы акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.

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Напомним, 17 января в России в аэропорту Шереметьево приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.

Позже стало известно, что задержан по возвращении из Германии находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

На следующий день, 18 января, вместо 29 января, начался суд над Алексеем Навальным. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала. К тому же суд над оппозиционером начался прямо в отделении полиции.

После этого, российскому оппозиционеру Алексею Навальному во время суда назначили 30-дневный срок заключения до 15 февраля 2021 года. Его отправили в следственный изолятор "Матросская тишина" в Москве.