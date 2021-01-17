Навальный вылетел в Москву: В российском аэропорту произошло первое задержание

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Оппозиционер считает свое задержание в Москве невозможным

Российский оппозиционер Алексей Навальный вместе с женой, Юлией Навальной, вылетели из Берлина в Москву. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Навального привезли к самолету в сопровождении полиции, а за несколько минут до вылета с рейса сняли буйного пассажира.

Уже находясь в самолете Алексей Навальный в комментарии журналистам заявил, что считает свое задержание в Москве невозможным.

В то же время по данным "ОВД-Инфо" в российском аэропорту "Внуково", куда должен прилететь оппозиционер, произошло первое задержание. "Полицейские в аэропорту задержали активиста Дмитрия Безкоровайного. Причину задержания ему не сообщили, куда собираются его доставить – тоже не говорят", – говорится в сообщении.

Также в международной зоне прилета во "Внуково" установили ширму, из-за которой нельзя увидеть, кто приезжает.

Напомним, недавно российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили летом 2020 года, заявил о возвращении в РФ 17 января. Впоследствии оказалось, что Алексея Навального объявили в федеральный розыск в России.

Сегодня, 17 января, стало известно, что в Москве у аэропорта "Внуково" стянули автозаки. Силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах были приведены в состояние повышенной готовности.