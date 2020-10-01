Навальный подаст в суд на Пескова из-за заявления о ЦРУ

Оппозиционер требует от пресс-секретаря Путина доказательств работы на спецслужбы

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Российский политик Алексей Навальный заявил, что подаст иск в суд на прессекретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова из-за его высказываний о работе оппозиционера на ЦРУ. Об этом говорится на сайте Навального.

По словам оппозиционера, он довольно редко подает в суд на "пропагандистов", однако в этом случае есть прямое утверждение о работе на иностранные спецслужбы от государственного чиновника. "Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный.

Кроме того, политик добавил, что надеется на установление слежки за ним. "Имею большую надежду, что российское посольство организовало здесь какое-то наблюдение за мной, и у них есть все данные о том, чем я тут занят", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о причастности к его отравлению лично президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам политика, он не имеет других версий произошедшего.

Впоследствии на эти обвинения отреагировал пресс-секретарь Путина Песков. Он заявил, что Кремль располагает доказательствами сотрудничества Навального с ЦРУ.