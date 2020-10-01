Навальный обвинил президента РФ в своем отравлении

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После курса лечения в Германии оппозиционер вернется в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его причастен лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, передает "Медуза".

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", - заявил политик.

Алексей Навальный также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

"Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" - отметил он.

Напомним, 20 августа Алексея Навального забрали в больницу с признаками отравления в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчина находился в медучреждении Омска. Позже политика доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

10 сентября Алексей Навальный пришел в себя и начал говорить и опубликовал в сети пост, в котором рассказал о своем самочувствии.

23 сентября его выписали из стационара берлинской клиники Charite, где он больше месяца проходил лечение после отравления.

Заметим, чиновники ряда стран заявили о вероятности отравления оппозиционера должностными лицами из Москвы. Однако, в Кремле эти обвинения отвергли и заверили, что такие заявления в сторону российских властей являются "пустым шумом".

Кроме того, пока российский оппозиционный политик Алексей Навальный был в коме на его квартиру в России наложили арест по иску компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, больше известным как "повар Путина".