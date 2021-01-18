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Навальный находится в полиции, адвоката не пустили

Возвращение Алексея Навального в Россию AP/ТАСС

Адвокат призвал сторонников дежурить под участком

Задержанный после возвращения из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области. Об этом сообщает руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков в Telegram.

Он отметил, что адвоката Навального так и не пустили. Однако силовики пообещали это сделать в 9 утра. 

Волков также призвал сторонников устроить дежурство под участком, "чтобы быть уверенными, что его не увезут куда-то еще ночью". 

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Напомним, накануне в России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители

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