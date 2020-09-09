Навальный был отравлен более опасным видом "Новичка", - Die Zeit

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Навальный должен был умереть в самолете. Он остался в живых только благодаря пилоту, который сразу же принял решение посадить самолет

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым более опасным типом "Новичка". Он должен был умереть в самолете, сообщает издание Die Zeit.

Согласно сообщению, Навальный остался в живых только благодаря пилоту, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

Как отмечается, операцию с использованием новейшего яда могли провести только спецслужбы Российской Федерации. Его просто не смогли бы синтезировать обычные злоумышленники, а такая серьезная операция любой иностранной спецслужбы на территории РФ представляется "немыслимой" в условиях того, что за российским оппозиционером постоянно ведется слежка.

"Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги неугодного политика", - считают в Германии, а также выдвигают теорию, что один из агентов, который следил за Навальным, мог нанести яд на поверхность чашки, из которой он пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый напиток.

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Напомним, 20 августа Алексея Навального срочно госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

Позже врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отправили на лечение в Германию, а его самолет приземлился в Берлине.

Недавно в правительстве Германии заявили, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер - жертва преступления, его хотели заставить замолчать.

Впоследствии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информация правительства Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией и он готов предоставить доказательства.