Навального второй раз пытались отравить "Новичком", – СМИ

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Попытка отравления могла произойти со стороны российских шпионов

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались второй раз отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок" во время того, как он находился в коме. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

Отмечается, что Навальный мог подвергнуться второй попытке отравления со стороны российских шпионов. "Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – говорится в материале.

По словам журналистов, вторая доза "Новичка" увеличила бы вероятность смерти оппозиционера. При этом сообщается, что выжить во время первой атаки Навальному удалось благодаря решению пилота самолета, на котором летел оппозиционер, а также действиям бригады скорой помощи, которые ввели ему противоядие.

Вероятно, вещество из группы "Новичок" попало на вещи политика после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб. Сам же яд был на нижнем белье или одежде оппозиционера.

Напомним, в августе текущего года Алексея Навального забрали в больницу в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчину забрали в медучреждение Омска. Однако, впоследствии его доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

После выздоровления Навальный заявил, что убежден в том, что к его отравлению причастен лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Однако, в Кремле назвали обвинения со стороны оппозиционера безосновательными и недопустимыми и добавили, что имеют доказательства того, что Навальный сотрудничает с ЦРУ.

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Впоследствии Европейский Союз, а позже и правительство Великобритании ввели санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали 6 человек и научно-исследовательский институт.