Навального приговорили к 3,5 годам заключения

Алексей Навальный Фото из открытых источников

С учетом времени, проведённого под домашним арестом, российский оппозиционер проведет 2 года 8 месяцев в колонии

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний суд о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный и приговорил его к 3,5 годам заключения. Об этом пишет "Дождь".

Суд посчитал, что Навальный регулярно нарушал условия условного освобождения.

С учетом времени, проведённого под домашним арестом, российский оппозиционер проведет 2 года 8 месяцев в колонии.

К слову, в 2014 году Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условного срока и пяти годам испытательного, его брата Олега - к 3,5 годам колонии. Тогда следствие уверяло, что братья украли у компании "Ив Роше" больше 30 миллионов рублей. Однако, ЕПСЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, а домашний арест во время следствия — политически мотивированным.

Напомним, сегодня, 2 февраля, началось судебное заседание, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Согласно сообщению, перед зданием Мосгорсуда, где проходит выездное заседание Симоновского суда, начались задержания.