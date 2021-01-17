Навального после задержания признали узником совести

Возвращение Алексея Навального в Россию AP/ТАСС

Правозащитники требуют немедленного освобождения оппозиционера

Международная правозащитная организация Amnesty International признала российского оппозиционера Алексея Навального узником совести после его задержания в аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что в организации призывают расследовать заявления Навального о его отравлении. "Арест Алексея Навального – дальнейшее подтверждение того, что российские власти хотят заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает потребность расследовать его заявления о том, что он был отравлен государственными агентами по приказу с высшего уровня", – сказала директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

При этом в организации требуют немедленного освобождения Навального и его сторонников, задержанных в аэропорту "Внуково". Кроме того, речь идет о необходимости открыть уголовное дело об отравлении оппозиционера. "Алексея Навального лишили права на мирный политический активизм и свободу слова. Amnesty International расценивает его как узника совести", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили летом 2020 года, заявил о возвращении в РФ. Впоследствии оказалось, что Алексея Навального объявили в федеральный розыск в России. Розыск был объявлен из-за уголовного дела "Ив Роше", по которому политика осудили на 3,5 года условно.

Сегодня, 17 января, в России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.