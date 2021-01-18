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Навального отправили в СИЗО: Стало известно, где будут содержать оппозиционера

Алексея Навального отправляют в СИЗО Twitter / Vladlen Los

Политика будут содержать в московском СИЗО "Матросская тишина"

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 дней, отправили в следственный изолятор. Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией в Twitter.

Как отмечается, политика будут содержать в СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

Вечером Алексея Навального вывели из помещения полицейского участка и посадили в автомобиль, на котором его должны отвезти в СИЗО. О месте содержания оппозиционера рассказали его адвокаты.

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Напомним, вчера, 17 января, в России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители

Позже стало известно, что задержанный после возвращения из Германии российский политик находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

А уже сегодня вместо 29 января, начался суд над Алексеем Навальным. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала. К тому же, суд над оппозиционером начался прямо в отделении полиции.

После этого, российскому оппозиционеру Алексею Навальному во время суда назначили 30-дневный срок заключения до 15 февраля 2021 года.

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