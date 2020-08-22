Навального отправили на лечение в Германию

Перевозка Алексея Навального Twitter Киры Ярмыш

Самолет с больным оппозиционером уже приземлился в аэропорту Берлина

Российского оппозиционера Алексея Навального отправили на лечение в Германию, его самолет уже приземлился в Берлине. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Как отмечается, вместе с Навальным в Германию уехала его жена Юлия. По словам Ярмыш, политика повезли в аэропорт тайно, несмотря на договоренность, что в реанимобиле вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист Иван Жданов.

"Самолет с Алексеем только что сел в Берлине", - написала впоследствии прессекретарь.

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Напомним, ранее сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали предварительно с отравлением. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

Позже появилась информация, что в организме известного российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для людей вокруг.

Позже врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального есть нарушение обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.