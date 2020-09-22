НАТО требует от РФ прозрачного расследования отравления Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Столтенберг отметил, что отравление Навального - это нападение на фундаментальные демократические права человека

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование яда класса "Новичок" является нарушением международного законодательства относительно химического оружия. Он призвал Российскую Федерацию провести полное и прозрачное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального, передает "Голос Америки".

По словам Столтенберга, отравление Навального - это атака на фундаментальные демократические права человека.

"Мы жестко осудили атаку "Новичком" против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это - атака на фундаментальные демократические права, это является серьезным нарушением международного законодательства, а также по соглашению о контроле вооружения - Конвенции о химическом оружии. Так что это требует мощной международной реакции", - заявил генсек НАТО.

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Напомним, 20 августа Алексея Навального забрали в больницу с признаками отравления в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчина находился в медучреждении Омска. Позже политика доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

Примерно две недели назад Алексей Навальный пришел в себя и снова может говорить. А недавно оппозиционер опубликовал в сети пост, в котором рассказал о своем самочувствии.

Отметим, чиновники ряда стран заявили о вероятности отравления оппозиционера должностными лицами из Москвы. Однако, в Кремле эти обвинения отвергли и заверили, что такие заявления в сторону российских властей являются "пустым шумом".