НАТО получило первую партию управляемых боеприпасов из США

Сумма закупки превышает 44 млн долларов

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Агентство НАТО по поддержке и поставки получило первую из трех партий высокоточных управляемых боеприпасов американского производства. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Отмечается, что общая стоимость закупки составляет более 44 млн долларов. Боеприпасы приобрели в рамках одного из многонациональных проектов НАТО с участием 13 стран-членов и одного партнера НАТО.

Как сообщают в НАТО, боеприпасы поступают на 3-12 месяцев раньше запланированного срока. По данным Альянса, страны-участницы инициативы (Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания и Великобритания) уже снизили расходы на приобретение вооружения на 15-20%. Кроме того, страны могут использовать запасы боеприпасов друг друга, например, во время воздушных операций или в условиях возможного кризиса.

Последний заказ, который оценивается в 44 млн долларов США, более чем вдвое превышает первый международный заказ. Количество различных боеприпасов и компонентов, закупленных в рамках проекта, также увеличилось с 4 до 15.

Напомним, недавно 5 кораблей НАТО вошли в порт Одессы. Первыми отшвартовались два корвета: румынский "Контр-адмирал Себастьян" и болгарский "Бодрый". Чуть позже в порту остановились испанский Alvaro de Bazan турецкий F243 Yildirim и румынский F222 Regina Maria.