НАТО отрицает наращивание сил у границ Беларуси

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Соответствующие обвинения выдвинул Лукашенко во время провластного митинга

Организация Североатлантического договора (НАТО) опровергает заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает силы у ее границ. А присутствие войск на восточном фланге не является угрозой для третьих стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.

"В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, непропорциональный характер и предназначена для предотвращения конфликтов и сохранения мира", - заявили в НАТО.

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Напомним, Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". В этом контексте он заявил, что на западных границах Беларуси идет наращивание сил альянса.