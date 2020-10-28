Насиловал и клеймил: В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения

Кит Раньер HBO

У своих жертв он требовал деньги и подвергал их сексуальным издевательствам

В США осудили шестидесятилетнего лидера секс-секты NXIVM ("Нексиам") Кита Раньера к 120 годам заключения. Соответствующее решение вынес суд нью-йоркского Бруклина, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что в рамках секты Раньер создал личный женский гарем, в котором обращали в сексуальное рабство, клеймили, заставляли придерживаться жестких диет на грани голодовки, а также требовали деньги.

Одна из жертв, 27-летняя Камила, рассказала на суде, что находилась в сексульном рабстве с 15 лет. Раньер требовал, чтобы она была доступна для интима круглосуточно и приказывал соблюдать вес менее 100 фунтов, а как-то заставил сделать аборт. Она попыталась совершить самоубийство.

Всего в зале суда выступили более десятка жертв. Все они рассказали, как Реньер манипулировал ими и нападал на них.

В итоге, мужчина кроме 120 летнего заключения, получил штраф в 1,75 миллиона долларов.

Адвокат Раньера Марк Агнифило заявил, что обжалует этот приговор.

Справочно: "Нексиам" основали в конце 90-х, как организацию, что обучает ведению бизнеса. Для того, чтобы попасть на занятия было необходимо предъявить свои обнаженные фото или другие компрометирующие материалы, это должно было служить доказательством молчания участников по завершению программы.

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Ранее сообщалось, что в Южной Корее будут судить руководителей секты за распространение коронавируса. Последователи этой секты заразили друг друга во время проведения обряда.