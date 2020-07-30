NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Красной планете

Марсоход ЕКА ExoMars ЕКА

Он должен прибыть на соседнюю планету в феврале 2021 года

NASA запустила новый марсоход Perseverance ("Настойчивость"), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. Запуск транслировался на сайте NASA.

Отмечается, что ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал. В агентстве надеются, что аппарат должен сесть на поверхность Марса 18 февраля 2021 года.

Общие затраты на миссию (создание аппарата и запуск) оцениваются в 2,1-2,7 миллиарда долларов.

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Марсоход Perseverance будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

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Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество сможет впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет "Изобретательность" ("Ingenuity").

Отмечается, что до сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

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