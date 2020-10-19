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NASA выделит средства для строительства сети 4G на Луне

Освоение Луны Фото из открытых источников

Интернетом будет заниматься компания, владельцем которой является корпорация Nokia

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выделит средства на строительство и обустройство сети 4G-интернета на Луне. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, создание сети 4G входит в намерения NASA построить к 2028 году полноценную базу на Луне. Для этого агентство выделило более 370 млн долларов десяткам различных компаний на развертывание технологий на поверхности спутника Земли. Это будет касаться, в частности, выработки электроэнергии, отраслей робототехники, криогенной заморозки, а также технологий безопасных посадок.

В частности, интернетом будет заниматься компания Bell Labs, владельцем которой является известная финская корпорация Nokia. По мнению NASA, скоростной интернет на Луне позволит значительно улучшить радиосвязь на спутнике Земли.

На этот проект Bell Labs получила 14,1 млн долларов. Эксперты в шутку объясняют, что на Луне 4G будет работать даже лучше, чем на Земле, потому что там нет зданий, деревьев и телевизионных башен, которые приглушают связь.

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Напомним, ранее NASA подписало соглашение "Артемида" с космическими агентствами Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. Документ устанавливает принципы освоения Луны и регламентирует добычу на ней полезных ископаемых.

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