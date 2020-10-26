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NASA впервые в истории нашла воду на Луне

Фото из открытых источников

В NASA пока не знают, смогут ли использовать эту воду в качестве ресурса

На солнечной стороне Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA, обнаружили следы воды. Об этом сообщил глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

"Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis", - написал Брайденстайн.

К слову, недавно стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выделит средства на строительство и обустройство сети 4G-интернета на Луне.

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Напомним, ранее NASA подписало соглашение "Артемида" с космическими агентствами Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. Документ устанавливает принципы освоения Луны и регламентирует добычу на ней полезных ископаемых.

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