NASA представило "космический туалет" за 23 млн долларов

Фото из открытых источников

Груз будет доставлен на космическую станцию 29 сентября

Национальное космическое агентство США готовится отправить на МКС так называемый "космический туалет", чтобы астронавты могли испытать его в условиях микрогравитации. Об этом пишет "Российская газета".

В частности стоимость такой системы составила 23 млн долларов. Этот туалет сконструирован на основе Универсальной системы управления отходами (UWMS). По заявленным характеристикам новый "космический туалет" на 65% меньше и на 40% легче старого аналога, который уже используется на МКС.

По словам, менеджера проекта NASA Advanced Exploration Systems по сокращению логистики Мелиссы МакКинли, новая система будет также включать воронку и сиденье, предназначенное для удобства женщин-членов экипажа. Он также оснащен титановым сепаратором с двумя вентиляторами, напечатанным на 3D-принтере, создающим сильный воздушный поток, который вместо силы тяжести помогает втягивать отходы.

Сообщается, что груз будет доставлен на космическую станцию на борту грузовой капсулы Northrop Grumman Cygnus 29 сентября в рамках плановой миссии по пополнению ее запасов.

Новости по теме: Ученые NASA показали, как выглядят мощные вихри на Юпитере

Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до апреля 2021 года может одобрить миссию на Венеру для поиска жизни. Согласно сообщению, управление может одобрить миссии DAVINCI+ и VERITAS.