live
Новости » Мир Читати новину українською

NASA представило "космический туалет" за 23 млн долларов

Фото из открытых источников

Груз будет доставлен на космическую станцию 29 сентября

Национальное космическое агентство США готовится отправить на МКС так называемый "космический туалет", чтобы астронавты могли испытать его в условиях микрогравитации. Об этом пишет "Российская газета".

В частности стоимость такой системы составила 23 млн долларов. Этот туалет сконструирован на основе Универсальной системы управления отходами (UWMS). По заявленным характеристикам новый "космический туалет" на 65% меньше и на 40% легче старого аналога, который уже используется на МКС. 

По словам, менеджера проекта NASA Advanced Exploration Systems по сокращению логистики Мелиссы МакКинли, новая система будет также включать воронку и сиденье, предназначенное для удобства женщин-членов экипажа. Он также оснащен титановым сепаратором с двумя вентиляторами, напечатанным на 3D-принтере, создающим сильный воздушный поток, который вместо силы тяжести помогает втягивать отходы.

Сообщается, что груз будет доставлен на космическую станцию на борту грузовой капсулы Northrop Grumman Cygnus 29 сентября в рамках плановой миссии по пополнению ее запасов.

Новости по теме: Ученые NASA показали, как выглядят мощные вихри на Юпитере

Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до апреля 2021 года может одобрить миссию на Венеру для поиска жизни. Согласно сообщению, управление может одобрить миссии DAVINCI+ и VERITAS.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Возвращение жесткого карантина в Израиле: Как государство поддерживает граждан, оставшихся без работы В Минздраве не исключают возвращения к жесткому карантину до местных выборов В Израиле повторно вводят жестокий карантин из-за второй волны COVID-19 Никаких дискотек и развлекательных заведений: В Днепропетровской области усилили карантин
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Трагедия Ан-26 под Харьковом. Политический сезон: Местные выборы по-новому | Детали дня | 28.09.20
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу
Избирательные баталии. Правительство Шмыгаля. Переезд Венедиктовой | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |