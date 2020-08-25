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NASA показало мощный тайфун в Азии из космоса

Фото из открытых источников

Тайфун "Бави" ударит по Северной Корее 26 августа

Метеорологический спутник Suomi NPP Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал, как выглядит из космоса мощный тропический тайфун "Бави". Об этом сообщает пресс-служба NASA в блоге.

Согласно сообщению, тропический циклон "Бави" начал формироваться еще 21 августа. На следующий день он усилился до тропического шторма, а 23 августа "Бави" достиг статуса тайфуна, когда добрался до юга Южной Кореи.

Тропический тайфун "Бави" с космоса NASA

Как отмечается, соответствующий снимок был сделан вчера, 24 августа, в Восточнокитайском море.

Ожидается, что тайфун будет набирать мощность порывов ветра до 204 км/час перед тем, как ударит по Северной Корее 26 августа.

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Напомним, ранее ученые NASA обнаружили Южно-Атлантическую аномалию в магнитном поле Земли, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников.

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