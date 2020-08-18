NASA показало "лавину" на Марсе

"Лавина" на Марсе NASA

Марсианская "лавина" сошла со скалы высотой 500 метров

Марсианский разведывательный спутник от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал сход лавины на Красной планете. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что марсианская "лавина" сошла со скалы высотой 500 метров.

В NASA считают, что сход лавины стал следствием температурных колебаний на Марсе во время весеннего периода на планете.

"При повышении температуры испаряется лед, а осколки глыбы льда сходят и поднимают пыль", - заявили в американском ведомстве.

Как сообщается, сам снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником на расстоянии 255 км над красной планетой.

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