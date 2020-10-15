NASA подписало соглашение с семью странами о добыче ископаемых на Луне

Участники миссии на Луну "Артемида" в представлении художника NASA

Российская Федерация и Китай договор не подписывали

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подписало соглашение "Артемида" с агентствами Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно сообщению, соглашение устанавливает принципы освоения Луны и регламентирует добычу на ней полезных ископаемых.

Как отмечается, подписанный пакт в рамках Международного конгресса астронавтов должен предотвратить потенциальные конфликты в космосе. В свою очередь, Россия и Китай отказались подписывать договор.

"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории, а соглашения "Артемиды" станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции. Сегодняшним подписанием мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества", - сказал глава NASA Джим Бриденстайн.

Новости по теме: NASA до апреля может одобрить отправку миссии на Венеру

Соглашение предусматривает:

Мирное исследование: все действия, проводимые в рамках программы "Артемида", должны быть в мирных целях.

все действия, проводимые в рамках программы "Артемида", должны быть в мирных целях. Прозрачность: стороны, подписавшие соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов.

стороны, подписавшие соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов. Функциональная совместимость: страны, участвующие в программе, будут стремиться поддерживать совместимые системы для повышения безопасности и устойчивости.

страны, участвующие в программе, будут стремиться поддерживать совместимые системы для повышения безопасности и устойчивости. Экстренная помощь: стороны обязуются оказывать помощь терпящему бедствие персоналу.

стороны обязуются оказывать помощь терпящему бедствие персоналу. Регистрация космических объектов: любая страна, участвующая в "Артемиде", должна подписать Конвенцию о регистрации.

любая страна, участвующая в "Артемиде", должна подписать Конвенцию о регистрации. Публикация научных данных: лица, подписавшие соглашение, обязуются публиковать научную информацию, которая позволяет всему миру присоединиться к путешествию "Артемиды".

лица, подписавшие соглашение, обязуются публиковать научную информацию, которая позволяет всему миру присоединиться к путешествию "Артемиды". Сохранение наследия: стороны обязуются сохранять космическое наследие.

стороны обязуются сохранять космическое наследие. Космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе.

извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе. Устранение конфликтов деятельности: страны соглашения "Артемида" обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует Договор о космосе.

страны соглашения "Артемида" обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует Договор о космосе. Орбитальный мусор: страны обязуются планировать безопасную утилизацию мусора.

Напомним, ранее в Американском космическом агентстве NASA заявляли, что успешный полет корабля Crew Dragon, который принадлежит частной компании SpaceX, на Международную космическую станцию вселяет оптимизм относительно следующего важного шага – это путешествие и работа на Луне.