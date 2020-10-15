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NASA подписало соглашение с семью странами о добыче ископаемых на Луне

Участники миссии на Луну "Артемида" в представлении художника NASA

Российская Федерация и Китай договор не подписывали

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подписало соглашение "Артемида" с агентствами Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно сообщению, соглашение устанавливает принципы освоения Луны и регламентирует добычу на ней полезных ископаемых.

Как отмечается, подписанный пакт в рамках Международного конгресса астронавтов должен предотвратить потенциальные конфликты в космосе. В свою очередь, Россия и Китай отказались подписывать договор.

"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории, а соглашения "Артемиды" станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции. Сегодняшним подписанием мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества", - сказал глава NASA Джим Бриденстайн.

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Соглашение предусматривает:

  • Мирное исследование: все действия, проводимые в рамках программы "Артемида", должны быть в мирных целях.
  • Прозрачность: стороны, подписавшие соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов.
  • Функциональная совместимость: страны, участвующие в программе, будут стремиться поддерживать совместимые системы для повышения безопасности и устойчивости.
  • Экстренная помощь: стороны обязуются оказывать помощь терпящему бедствие персоналу.
  • Регистрация космических объектов: любая страна, участвующая в "Артемиде", должна подписать Конвенцию о регистрации.
  • Публикация научных данных: лица, подписавшие соглашение, обязуются публиковать научную информацию, которая позволяет всему миру присоединиться к путешествию "Артемиды".
  • Сохранение наследия: стороны обязуются сохранять космическое наследие.
  • Космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе.
  • Устранение конфликтов деятельности: страны соглашения "Артемида" обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует Договор о космосе.
  • Орбитальный мусор: страны обязуются планировать безопасную утилизацию мусора.

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Напомним, ранее в Американском космическом агентстве NASA заявляли, что успешный полет корабля Crew Dragon, который принадлежит частной компании SpaceX, на Международную космическую станцию вселяет оптимизм относительно следующего важного шага – это путешествие и работа на Луне

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