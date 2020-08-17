NASA назвало состав второго экипажа Crew Dragon, который осенью полетит на МКС

Второй экипаж космического корабля Crew Dragon NASA

В состав второго экипажа Crew Dragon входят четыре астронавта

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало состав второго экипажа космического корабля американской частной компании SpaceX Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию не ранее 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

Согласно сообщению, миссия станет первой из регулярных полетов Crew Dragon на МКС в рамках постоянного контракта, заключенного между NASA и SpaceX после сертификации компании Илона Маска.

Как отмечается, в состав экипажа войдут астронавты NASA — командир экипажа Майкл Хопкинс, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Шеннон Уокер, а также японский астронавт — специалист миссии Соичи Ногучи. Они проведут на борту Международной космической станции шесть месяцев.

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Напомним, первая миссия Crew Dragon стартовала 30 мая из Космического центра имени Кеннеди. Возвращение на Землю астронавтов завершило целую веху в космической отрасли США, в течение которой страна полагалась на российские ракетоносители для осуществления доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Таким образом SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела и вернула людей на орбиту.

2 августа стало известно, что космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции и направился в сторону Земли, после чего совершил удачное приводнение в Мексиканском заливе близ Флориды.