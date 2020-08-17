NASA назвало состав второго экипажа Crew Dragon, который осенью полетит на МКС
В состав второго экипажа Crew Dragon входят четыре астронавта
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало состав второго экипажа космического корабля американской частной компании SpaceX Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию не ранее 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.
Согласно сообщению, миссия станет первой из регулярных полетов Crew Dragon на МКС в рамках постоянного контракта, заключенного между NASA и SpaceX после сертификации компании Илона Маска.
Как отмечается, в состав экипажа войдут астронавты NASA — командир экипажа Майкл Хопкинс, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Шеннон Уокер, а также японский астронавт — специалист миссии Соичи Ногучи. Они проведут на борту Международной космической станции шесть месяцев.
Напомним, первая миссия Crew Dragon стартовала 30 мая из Космического центра имени Кеннеди. Возвращение на Землю астронавтов завершило целую веху в космической отрасли США, в течение которой страна полагалась на российские ракетоносители для осуществления доставки астронавтов на Международную космическую станцию.
Таким образом SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела и вернула людей на орбиту.
2 августа стало известно, что космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции и направился в сторону Земли, после чего совершил удачное приводнение в Мексиканском заливе близ Флориды.