NASA до апреля может одобрить отправку миссии на Венеру

Для поиска жизни могут одобрить миссии DAVINCI+ и VERITAS

Согласно сообщению, управление может одобрить миссии DAVINCI+ и VERITAS. Они в феврале вошли в список из четырех кандидатов, отобранных по конкурсу малых космических миссий на грант в 500 млн долларов.

"DAVINCI+ - это логический выбор, если вы частично мотивированы желанием следить за этим, потому что способ слежения - это действительно пойти туда и посмотреть, что происходит в атмосфере", - сказал астробиолог Дэвид Гринспун.

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Напомним, 14 сентября международная группа астрономов объявила об открытии в облаках Венеры редкой молекулы: фосфина. На Земле этот газ образуется только либо во время производственных процессов, либо в результате жизнедеятельности микробов, живущих в средах, лишенных кислорода.