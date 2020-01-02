Нарушение ядерной сделки: Иран уведомил ООН о намерении обогащать уран до 20%

Иран заявил о намерении нарушить ядерное соглашение Фото из открытых источников

Согласно договору, Иран должен поддерживать обогащение на уровне ниже 4%

Власть Ирана официально уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%, что является нарушением международной ядерной сделки. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на МАГАТЭ.

"Иран намерен начать обогащение урана до 20-процентной чистоты, заявляет надзорный орган ООН по атомной энергии, что на данный момент является его самым значительным нарушением международной ядерной сделки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что заявленных Ираном объемов недостаточно для изготовления ядерной бомбы. Однако, согласно соглашению 2015 года, Иран должен поддерживать обогащение на уровне ниже 4%.

В издании подчеркнули, что Иран начал нарушать соглашение после того, как президент Трамп вывел из него США и повторно ввел жесткие санкции.

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Однако Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай надеются на "возрождение" договора.

Напомним, в январе прошлого года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран находится на пороге создания ядерного оружия, и призвал мир разработать соглашение с этой страной, которая позволит ей процветать и развивать свой потенциал, а не "подстрекать на насилие, террор и войну".