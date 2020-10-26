"Народный ультиматум" Лукашенко: В Беларуси начались забастовки

Протесты в Беларуси БЕЛТА

Люди не выходят на рабочую смену, а студенты начали сидячую забастовку

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко народный ультиматум. Люди выходят на протесты, в стране начинаются забастовки. Об этом сообщает TUT.BY.

Как отмечается, на Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.

Колонна рабочих МТЗ идет по Первому механическому цеху. Они скандируют "Далучайся!" pic.twitter.com/BWUVsP0qjr — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

Протестующие рабочие "Атланта" идут по цехам и скандируют "Далучайся!" pic.twitter.com/WPZCX1bR82 — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

В то же время в главном корпусе Белорусского государственного университета началась сидячая забастовка. В ней уже принимают участие около 100 человек.

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Шествие рабочих на "Атланте". Они скандируют "Верым, можам, пераможам". pic.twitter.com/qLu1vrfZ2O — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

На предприятии "Гродно Азот" несколько цехов не приняли смену. Люди приходят в поддержку тех, кто остался возле новой проходной, но на территории завода. Милиция Беларуси задержала от пяти до десяти участников забастовки на предприятии "Гродно Азот".

Что сейчас происходит на "ГродноАзоте"?



Задержания и отказ принять смену. https://t.co/K7NsP2iiiZ pic.twitter.com/7Vze0SGa7K — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог. Такая ситуация на улицах Маяковского, Михалово и Грушевка.

Цепь солидарности в Минске TYT.BY

Напомним, вчера, 25 октября, с самого утра в Минске в разных частях города были зафиксированы военная техника и микроавтобусы с силовиками.

Позже в белорусской столице и других городах страны начался 11-й многотысячный марш в поддержку "народного ультиматума". Количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек. В свою очередь, неизвестные люди в масках пытаются задерживать людей, а в Лиде Гродненской области был применен слезоточивый газ.