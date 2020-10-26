live
Новости » Мир Читати новину українською

"Народный ультиматум" Лукашенко: В Беларуси начались забастовки

Протесты в Беларуси БЕЛТА

Люди не выходят на рабочую смену, а студенты начали сидячую забастовку

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко народный ультиматум. Люди выходят на протесты, в стране начинаются забастовки. Об этом сообщает TUT.BY.

Как отмечается, на Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.

 

 

В то же время в главном корпусе Белорусского государственного университета началась сидячая забастовка. В ней уже принимают участие около 100 человек.

 

Новости по теме: Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

 

На предприятии "Гродно Азот" несколько цехов не приняли смену. Люди приходят в поддержку тех, кто остался возле новой проходной, но на территории завода. Милиция Беларуси задержала от пяти до десяти участников забастовки на предприятии "Гродно Азот".

 

В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог. Такая ситуация на улицах Маяковского, Михалово и Грушевка.

Цепь солидарности в Минске TYT.BY

Новости по теме: "Марш гордости", вероятный раздел полномочий и ультиматум Лукашенко: Какая ситуация в Беларуси после двух месяцев протестов

Напомним, вчера, 25 октября, с самого утра в Минске в разных частях города были зафиксированы военная техника и микроавтобусы с силовиками.

Позже в белорусской столице и других городах страны начался 11-й многотысячный марш в поддержку "народного ультиматума". Количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек. В свою очередь, неизвестные люди в масках пытаются задерживать людей, а в Лиде Гродненской области был применен слезоточивый газ.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ЦИК назвал местные выборы одними из самых сложных в истории В Украине за сутки обнаружили 6088 новых случаев COVID-19, — Минздрав Американским военным ограничили передвижение в Украине В Украине разрешили работу кинотеатров в красной зоне карантина
Loading...

программы канала ZIK

Экзитполы: Кто лидирует? Нарушения в день выборов. Опрос президента | 25.10.20
COVID-19 vs местные выборы. Реинтеграция Донбасса. Искусственные скандалы |
Сергей Сивохо | Ситуация на востоке. Выборы. Пожары на Луганщине | Интервью с Литвиненко | 24.10.20
Тимошенко, Порошенко, Саакашвили ... О чем говорят их мимика и жесты | Психолог Вадим Колесников
Минские соглашения. Дебаты Трампа и Байдена. Экономика. Правительственные ротации | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу