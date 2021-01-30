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Нападение на украинца в Париже: Прокуратура Франции начала судебное расследование

Украинец Юрий, на которого напали в Париже instagram.com/maman_de_yuriy

Семерых задержанных были заключены под стражу

Парижская прокуратура начала судебное расследование по делу об избиении украинского подростка Юрия Крученика. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, после нападения па парня семерых задержанных отправили под стражу. Из них шестеро - несовершеннолетние. Еще двое подростков до 18 лет были помещены под судебный надзор.  

В то же время в субботу, 30 января, французская прокуратура начала следующую стадию расследования дела. Сейчас задержанным готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом грабеже и насилии. 

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Напомним, на компанию 14-летнего Юрия напали 15 января во Франции, подростку не удалось сбежать. В результате нападения у украинца пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Однако, впоследствии медики смогли вывести парня из искусственной комы. 

Украинские дипломаты в свою очередь обратились с официальным запросом в прокуратуру Парижа с требованием разобраться в деле. 

Впоследствии во Франции были задержаны 12 человек, которые подозреваются в жестоком избиении Юрия.

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