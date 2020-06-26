Нападение на прохожих в Глазго: Полиция уточнила количество жертв

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Один из пострадавших, сотрудник полиции, находится в критическом состоянии

В пятницу, 26 июня, в результате нападения на прохожих в Глазго погиб как минимум один человек, а еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил заместитель главы полиции Шотландии Стивен Джонсон в Twitter.

Так, полиция Шотландии подтвердила смерть мужчины, который напал с ножом на людей в центре города.

"Человек, в которого выстрелил сотрудник полиции, скончался. Еще шесть пострадавших получают лечение в больнице", - говорится в сообщении.

"I would like to reassure the public that at this time we are not looking for anyone else in relation to this incident. I can also confirm that a police officer was injured while dealing with the incident and that officer is receiving treatment in hospital." — Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020

По предварительной информации, один из раненых, сотрудник полиции, сейчас находится в "критическом, но стабильном состоянии".

Кроме этого, в заявлении полицейского управления Большого Глазго уточнили, что нападение не рассматривается как террористический акт. Однако, расследование происшествия продолжается.

The incident in West George Street #Glasgow is not being treated as terrorism. The investigation is continuing. pic.twitter.com/DYJ5OcVzeO — Greater Glasgow Police (@GreaterGlasgPol) June 26, 2020

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в результате нападения в шотландском городе Глазго погибли по меньшей мере трое человек, а нападавшего застрелили полицейские.