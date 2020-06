Нападение на прохожих в Глазго: Полиция уточнила количество жертв

Один из пострадавших, сотрудник полиции, находится в критическом состоянии

В пятницу, 26 июня, в результате нападения на прохожих в Глазго погиб как минимум один человек, а еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил заместитель главы полиции Шотландии Стивен Джонсон в Twitter.

Так, полиция Шотландии подтвердила смерть мужчины, который напал с ножом на людей в центре города.

"Человек, в которого выстрелил сотрудник полиции, скончался. Еще шесть пострадавших получают лечение в больнице", - говорится в сообщении.

"I would like to reassure the public that at this time we are not looking for anyone else in relation to this incident. I can also confirm that a police officer was injured while dealing with the incident and that officer is receiving treatment in hospital."