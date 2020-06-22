"Надо просто меньше тестировать": Трамп придумал, как улучшить статистику эпидемии в США

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Советники Трампа назвали его высказывания шутками

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что попросил "замедлить тестирования коронавирус". Об этом он сказал в своем предвыборном выступлении в Оклахоме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Согласно сообщению, соответствующая просьба американского лидера вызвала возмущение экспертов и разочарование собственных сотрудников, которые говорят, что это подрывает их усилия в попытке успокоить американцев на фоне распространения болезни.

В частности, Трамп назвал тестирование - которое, по мнению экспертов общественного здравоохранения, является важной частью борьбы с пандемией - "обоюдоострым мечом".

"А вот здесь хуже всего... Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы найдете больше больных; вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: пожалуйста, замедлите тестирования", - сказал президент США своим сторонникам.

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В свою очередь, главный торговый советник Трампа Питер Наварро назвал комментарии президента "насмешкой". Другой чиновник Белого дома сказал, что Трамп пошутил – это уже привычная линия защиты помощников президента, когда тот говорит что-то противоречивое.

Несколько высокопоставленных чиновников администрации, вовлеченных в процессы реагирования коронавируса, выразили разочарование комментариями Трампа, учитывая усилия по наращиванию тестирования в течение последних нескольких месяцев.

Комментарий президента, который прозвучал в тот же день, когда восемь штатов сообщили о рекордном количестве случаев заболевания за один день, вызвал критику со стороны демократов Конгресса и чиновников общественного здравоохранения, которые обеспокоены тем, что президент больше обеспокоен сохранением своего лица, чем борьбой с пандемией.

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"Каждый эксперт согласен с тем, что тестирование является основой как эпиднадзора — рассказывает о том, как прогрессирует эпидемия, так и контроля, выявления и изоляции случаев заболевания. Сознательно сокращать тестирование, потому что оно дает более полную картину эпидемии, - это не что иное, как халатность в общественном здравоохранении", - сказал профессор эпидемиологии и директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардской Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Марк Липсич.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что до конца 2020 года Соединенные Штаты Америки иметь эффективную вакцину для лечения коронавирус.