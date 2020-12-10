Нацразведка США обвинила Россию в провокационном поведении в космосе

Российский спутник Фото из открытых источников

Американская сторона убеждена, что такие действия РФ создали потенциальную угрозу в космосе

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф обвинил Россию в "провокационном поведении" в космосе. Об этом он заявил во время заседания Национального космического совета США.

Как отмечается, россияне запустили спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.

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По словам главы Нацразведки США, в последнее время российская сторона ведет себя очень провокационно и такое поведение "не демонстрирует ответственность" России.

"Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее Россия запустила похожий спутник, который обладает свойствами космического оружия", – сказал Рэтклифф.

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Напомним, ранее стало известно, что корабли Военно-морского флота России впервые за десять лет примут участие в совместных учениях со странами-членами НАТО.