Нацразведка США обвинила Россию в провокационном поведении в космосе
Американская сторона убеждена, что такие действия РФ создали потенциальную угрозу в космосе
Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф обвинил Россию в "провокационном поведении" в космосе. Об этом он заявил во время заседания Национального космического совета США.
Как отмечается, россияне запустили спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.
По словам главы Нацразведки США, в последнее время российская сторона ведет себя очень провокационно и такое поведение "не демонстрирует ответственность" России.
"Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее Россия запустила похожий спутник, который обладает свойствами космического оружия", – сказал Рэтклифф.
Напомним, ранее стало известно, что корабли Военно-морского флота России впервые за десять лет примут участие в совместных учениях со странами-членами НАТО.