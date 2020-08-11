Начните политический диалог: Главы МИД восьми европейских стран призвали правительство Беларуси прекратить преследования

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Дипломаты заявили, что выборы 9 августа в Беларуси не соответствуют демократическим стандартам и верховенству права

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции отреагировали совместным заявлением на последние события в Беларуси и призвали правительство страны прекратить преследования, а вместо этого начать диалог. Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с текстом документа.

Как отмечается, европейские дипломаты всерьез обеспокоены по поводу насилия в отношении демонстрантов, которые вышли на улицы после сообщений о фальсификации выборов.

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"Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным демократическим стандартам и верховенству права, а также не были свободными и справедливыми", - заявили министры иностранных дел.

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Кроме этого, они призвали власти Беларуси прекратить преследование политических оппонентов и немедленно освободить всех несправедливо задержанных, а также уважать права и свободы человека.

"Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в подлинный политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", - говорится в тексте заявления министров.

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Напомним, во вторник, 11 августа, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Беларуси сделали заявление по поводу акций протеста — путь насилия неприемлем для белорусского народа, а действия правоохранительных органов являются адекватными.

Также польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых протестов после президентских выборов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс осуждает насилие против мирных демонстрантов в Беларуси.