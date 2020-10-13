live
Новости » Мир Читати новину українською

На заключительном этапе испытаний находятся 10 вакцин против COVID-19, – ВОЗ

Фото из открытых источников

Достаточно данных по вакцинам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021 года

В мире сейчас 10 потенциальных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 находятся на заключительном этапе клинических испытаний. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает ETHealthWorld.

"Как вы знаете, сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний есть около 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них находятся на третьей фазе испытаний, то есть на заключительном этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности", – сказала Сваминатан.

По ее словам, достаточно данных по вакцинам для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021-го.

К слову, с начала пандемии были разработаны десятки вакцин, однако ни одна из них еще не была одобрена ВОЗ. В организации надеются, что до конца этого года они зарегистрируют большинство из них.

Новости по теме: Более 180 стран присоединились к программе на получение вакцины от коронавируса, - ВОЗ

Напомним, ученые из Великобритании, США и Гонконга начали разработку ингаляционных вакцин от COVID-19. Действие вакцины ориентировано на повышение иммунитета человека от всех вирусных болезней.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу
Предвыборная риторика. Новый локдаун. Последствия изменения даты выборов | Ток-шоу
Интересная предвыборная агитация. Тариф по-новому. Пенсии из будущего | Детали недели | 10.10.20