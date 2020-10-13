На заключительном этапе испытаний находятся 10 вакцин против COVID-19, – ВОЗ

Достаточно данных по вакцинам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021 года

"Как вы знаете, сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний есть около 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них находятся на третьей фазе испытаний, то есть на заключительном этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности", – сказала Сваминатан.

По ее словам, достаточно данных по вакцинам для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021-го.

К слову, с начала пандемии были разработаны десятки вакцин, однако ни одна из них еще не была одобрена ВОЗ. В организации надеются, что до конца этого года они зарегистрируют большинство из них.

Напомним, ученые из Великобритании, США и Гонконга начали разработку ингаляционных вакцин от COVID-19. Действие вакцины ориентировано на повышение иммунитета человека от всех вирусных болезней.