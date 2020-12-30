На юге Норвегии произошел масштабный оползень: 15 человек пропали без вести

Оползень в Норвегии Фото из открытых источников

Сначала число пропавших оценивали в 26 человек, однако впоследствии эта цифра уменьшилась до 15

В результате масштабного оползня на юге Норвегии пострадали несколько человек, 15 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Сначала число пропавших оценивали в 26 человек, однако впоследствии эта цифра уменьшилась до 15. Полиция, однако, не исключает, что число пропавших может вырасти или уменьшиться.

Ранения в результате оползня получили десять человек.

"Мы ищем выживших, а не умерших. Медицинский персонал будет консультировать нас относительно температуры и того, как долго люди могут выжить, после этого мы можем начать поиски мертвых", - сказал представитель полиции Роджер Петтерсен.

Поиски ведутся только с вертолета, потому что спасателям слишком опасно заходить в район оползня.

700 человек были эвакуированы, но в среду днем местные власти заявили, что эвакуированных будет больше, всего 1500 человек.

На помощь норвежским коллегам уже прибыла команда специалистов из Швеции. Сейчас основной является опасность повторных оползней. В частности, в течение дня обрушились еще несколько домов.

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Ранее сообщалось, что на востоке Уганды сильные ливни вызвали масштабный оползень, в результате чего было уничтожено более полтысячи домов минимум один человек погиб.