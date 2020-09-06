На Японию обрушился опасный тайфун: Людям приказали запасаться едой и водой

Тайфун "Хайшен" AP

Предупреждение об эвакуации было выдано более чем 50 тысячам жителям

В воскресенье 6 сентября, Японию второй раз за неделю накрыл мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны. В результате этого ряд домов остались без крыши и электроснабжения. Об этом сообщает Associated Press.

Так, метеорологи отметили, что в этот день страну могут накрыть сильные осадки, которые, по их словам, приравниваются к "ведра с водой, вылитого на голову". Кроме этого, прогнозируют мощный шторм.

В связи с ухудшением погодных условий под угрозой разлива оказались несколько рек на юго-западном острове Кюсю.

Тайфун "Хайшен" AP

По данным японского метеорологического агентства, тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час.

"Хайшен" является не только мощным - эквивалентным урагану 2 категории - но и большим по своей досягаемости", - отметили метеорологи.

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Заметим, за несколько дней до непогоды местные жители были предупреждены об опасности. В частности, им порекомендовали быть готовыми укрыться в случае чрезвычайной ситуации и запастись едой и водой. В целом предупреждение об эвакуации было выдано более чем 50 000 людям в Окинаве и Кюсю, включая префектуры Кагосима и Нагасаки.

Напомним, недавно Японию накрыли сильные ливни, которые вызвали разрушительное наводнение. В результате непогоды 70 человек пострадало, еще 13 считаются пропавшими бесследно. Кроме этого, вода повредила жилые дома и заполнила улицы нескольких городов.