На выходных почти половина Польши переходит в "красную" зону карантина

На территории "красной" зоны проживает более 70% населння страны

Министр здоровья Польши Адам Недзельский заявил, что с субботы, 17 октября в "красную" зону карантина с наиболее строгими ограничениями войдет почти половина страны - 152 повяты. Об этом сообщает Польское радио.

По словам министра, ситуация является настолько серьезной, что власти вынуждены ввести новые ограничения. Речь идет о густонаселенных поветах, где количество жителей составляет более 70% всего населения Польши.

Так в "красную" зону войдут такие города: Быдгощ, Торунь, Люблин, Лудзь, Краков, Варшава, Перемышль, Ряшей, Кельце, Белосток, Гданьск, Гдыня, Сопот, Познань и Ченстохова.

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"Ограничение количества лиц в торговых центрах до 5 человек на одну кассу. Запрет организации таких семейных праздников, как свадьба. Скопления людей не могут быть больше, чем 10 человек. Высшие учебные заведения и средние школы переходят в формат дистанционного обучения. Ограничения в общественном транспорте – до 50% сидячих мест и 30% всего количества мест", - рассказал об ограничении премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он также отметил, что несколько более слабые ограничения касаются "желтых" зон. Так, не будет запрета организации таких торжеств, как свадьба, но участие в них сможет принять максимально 25 гостей, однако свадьбы должны происходить без танцев. Допускаются собрания с участием 25 человек.

Как отмечается, в "красной" и "желтой" зонах спортивные события будут проходить без участия публики. Также будут закрыты бассейны, аквапарки и фитнес-клубы. Культурные события могут происходить с участием максимум 25% публики. Гастрономическая деятельность будет возможной с 06:00 до 21:00. Вне этого времени будет возможность выдавать еду на вынос.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ушел на карантин после того, как контактировал с человеком, больным на коронавирус COVID-19.