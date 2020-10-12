На выборах в Сейм Литвы лидирует оппозиция

Речь идет о партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы"

По предварительным итогам первого тура парламентских выборов в Литве почти четверть голосов набирает партия "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы". Об этом сообщает DW.

По результатам подсчета 85% бюллетеней, лидируют оппозиционные консерваторы — партия "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", Эта политсила набирает 23,2% голосов избирателей. У властного Союза крестьян и "зеленых" Литвы пока 18,3%.

Далее следуют Партия труда с предварительным результатом 10,5% и Социал-демократическая партия Литвы, у которой 9,7%.

Отмечается, что пятипроцентный барьер также преодолевают Партия свободы, которая впервые участвует в выборах, и оппозиционный Союз либералов. Литовская социал-демократическая партия труда, что относится к действующей правительственной коалиции, пока не проходит этот рубеж — как и остальные 10 партий, допущенных до голосования.

Впрочем, результаты могут быть скорректированы после подсчета всех бюллетеней в крупных городах. Окончательные итоги первого тура должны объявить уже сегодня.

Литовский сейм представляет 141 депутат. Первый тур выборов определяет, кому достанутся 70 мест по партийным спискам. Второй тур в одномандатных округах пройдет 25 октября.

Напомним, 25 октября украинцы будут выбирать местную власть разных уровней. Более подробно, как будут проходить выборы и как будут выглядеть бюллетени, читайте в нашем материале по ссылке.