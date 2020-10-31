На выборах в Грузии побеждает "Грузинская мечта", - экзит-пол

На выборах в Грузии побеждает правящая партия " Грузинская мечта" Фото из открытых источников

По предварительным оценкам, у блока Саакашвили вдвое меньше голосов

В Грузии в 8 вечера завершилось голосование на парламентских выборах, а эксзит-полы начали публиковать предварительные результаты. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В частности, результаты поствыборного опроса компании IPSOS провели, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research по заказу грузинских телеканалов. Сообщается, что на парламентских выборах уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта", которая, по разным данным, собрала от 41% до 55% голосов.

Позже лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил о победе и поблагодарил избирателей за поддержку, передает грузинский Первый канал.

"Спасибо нашим избирателям, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, вам - молодежи, вы принесли эту победу. Нужно подчеркнуть, что "Грузинская мечта" как партия в третий раз побеждает на принципиальных выборах. Мы получили то, что хотела наша страна - сформированную, солидную команду", - заявил Иванишвили.

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Тогда как на втором месте, по данным экзит-полов, оказалась оппозиционная партия "Единое национальное движение - Сила в единстве". По предварительной информации, оппозиционеры собрали от 23% до 33% голосов избирателей.

Отметим, официальных результатов выборов еще нет.

Напомним, в Грузии 31 октября началось голосование на парламентских выборах, которое впервые проводят по новой системе. Участие в нем приняли 48 партий и два блока, среди которых - руководящая "Грузинская мечта" и оппозиционные "Единое национальное движение - Сила в единстве". Последняя в начале сентября объявила, что в случае победы выдвинут на пост премьера Михеила Саакашвили.