На востоке Японии произошло мощное землетрясение

Очаг толчков залегал на глубине 60 км

Иллюстративное фото АСС

На восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Об этом свидетельствуют данные Японского метеорологического агентства.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в нескольких префектурах Японии, в частности сильнейшие толчки были на острове Хатидзе в Тихом океане, который стал эпциентром землетрясения. В агентстве сообщили, что толчки произошли в 18:31 по местному времени.

По предварительным расчетам, очаг стихийного бедствия залегал на глубине около 60 км под океанским дном. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Предупреждений о цунами не было.

Новости по теме: В Японии мужчина убил 9 пользователей Twitter, которые писали о самоубийстве

Напомним, в августе вблизи японского города Овасе сейсмологи также зафиксировали мощное землетрясение. Тогда силу толчков оценили в 5,2 балла, а эпицентр землетрясения был на глубине 372,6 км.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Толчки произошли около 13:45 27 июля. Источник землетрясения находился в районе с. Монастиричи Ивано-Франковской области на глубине 11 км и не нес никакой угрозы.