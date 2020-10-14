На Волге выявили пятно площадью 5 000 кв. м

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Работы по очистке планируют завершить к вечеру 14 октября

На поверхности реки Волга в России обнаружили топливное пятно площадью 5 000 кв. метров. Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, передаёт ТАСС.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - сказала Марковская.

На данный момент на месте разлива работают специалисты по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствие выясняет детали происшествия, оценивается ущерб экологии.

В министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области сообщили, что предположительно, сброс нефтехимических продуктов был осуществлён накануне ночью.

Работы по очистке планируют завершить к вечеру 14 октября.

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Напомним, ранее в Черкассах произошла утечка примерно 100 тысяч тонн карбидно-аммиачной смеси, что загрязнило прилегающую территорию в радиусе одного километра.