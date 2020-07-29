На военных базах США объявили тревогу из-за запуска иранских ракет

Иран запустил баллистические ракеты в рамках военных учений AP

Запуски баллистических ракет прошли в рамках военных учений Ирана

В среду, 29 июля, Иран во время военных учений запустил две баллистические ракеты, в результате чего американские военные были вынуждены принять меры безопасности. Об этом сообщает AP.

"Иранская военизированная Революционная гвардия запустила в среду подземные баллистические ракеты в рамках учений с участием макета американского авианосца авианосца в Ормузском проливе, подчеркнув свою сеть подземных баз", - говорится в сообщении.

Так, в результате запуска двух ракет на военно-воздушной базе Аль-Дафра в ОАЭ и на авиабазе Аль-Удейд в Катаре было объявлено тревогу, а военные США были приведены в боевую готовность.

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Заметим, обе базы находятся за сотни километров от места проведения учений.

Напомним, накануне в Иране военные отработали атаку на американский авианосец во время учений, проходящих в Персидском заливе и части Ормузского пролива. В частности, речь идет о контрмерах против угроз, которые представляют авианосцы США в регионе.