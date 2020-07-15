live
Новости » Мир Читати новину українською

На территории Айя-Софии в Стамбуле демонтировали музейный знак

Собор Святой Софии (Стамбул, Турция) Фото из открытых источников

Сейчас София закрыта для посетителей

На территории Святой Софии в Стамбуле ведутся активные работы по превращению музея в мечеть и подготовка к осуществлению п’ятничного намаза, запланированного на 24 июля. Об этом сообщает CNN Turk.

"Музейный знак Министерства культуры и туризма, расположенный у входа в мечеть Святой Софии, был демонтирован сегодня утром", - говорится в сообщении.

Сейчас Святая София закрыта для посетителей, внутри ведутся активные работы по подготовке к осуществлению пятничного намаза 24 июля.

Новости по теме: В Святой Софии будут круглосуточно читать Коран. Туристов будут впускать бесплатно в определенное время

Сегодня Святую Софию посетил глава полиции Стамбула Зафер Акташ. По его словам, до 24 июля будут приняты усиленные меры безопасности.

Новости по теме: Мнение других стран не может повлиять на предоставление собора Святой Софии статуса мечети, – Эрдоган

Напомним, 10 июля стало известно, что Государственный Совет Турции предоставила Софийскому собору в Стамбуле статус мечети

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Год новой власти в Раде. Избрание главы НБУ. Местные выборы и Донбасс | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Качура | 15.07.20
Местные выборы не для всех. Скандальный языковой законопроект | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Владимир Гришко | Ток-шоу