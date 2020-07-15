На территории Айя-Софии в Стамбуле демонтировали музейный знак

Собор Святой Софии (Стамбул, Турция) Фото из открытых источников

Сейчас София закрыта для посетителей

На территории Святой Софии в Стамбуле ведутся активные работы по превращению музея в мечеть и подготовка к осуществлению п’ятничного намаза, запланированного на 24 июля. Об этом сообщает CNN Turk.

"Музейный знак Министерства культуры и туризма, расположенный у входа в мечеть Святой Софии, был демонтирован сегодня утром", - говорится в сообщении.

Сейчас Святая София закрыта для посетителей, внутри ведутся активные работы по подготовке к осуществлению пятничного намаза 24 июля.

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Сегодня Святую Софию посетил глава полиции Стамбула Зафер Акташ. По его словам, до 24 июля будут приняты усиленные меры безопасности.

Напомним, 10 июля стало известно, что Государственный Совет Турции предоставила Софийскому собору в Стамбуле статус мечети.