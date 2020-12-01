На Тайване разработали этикетки-хамелеоны, которые помогут спасти еду от свалок

разработка студентов Тайваня Фото из открытых источников

Этикетка будет менять цвет в зависимости со сроком годности

Группа студентов Национального технологического университета в Тайбэе разработала новую систему маркировки продуктов, которая может помочь сократить пищевые отходы в супермаркетах. Об этом сообщает Green Queen.

Как отмечается, проект студентов имеет название Barcodiscount и предусматривает автоматическую смену цветов наклеек на продуктах, которые указывают на процент скидки товара с приближением к завершению срока годности. Например, когда остается 48 часов, пока продукт пригоден к употреблению, этикетка будет отображать скидку 20%, а затем автоматически изменится на 40%, когда останется одни сутки.

За эту идею разработчики заняли второе место на ежегодной премии Джеймса Дайсона и надеются, что вскоре удастся реализовать эту концепцию, благодаря которой бакалейщики могут уменьшить количество продукции, попадающей на свалку.

Студенты усовершенствовали технологию, которая уже существовала и вызывает изменение цвета после определенного периода. Оригинальная разработка активирует таймер изменения окраски при печати этикетки, а команда студентов разработала способ запуска таймера непосредственно во время маркировки в супермаркете.

"Покупка товаров со скидкой уменьшает отходы в среднем на 33%, тогда как доходы растут в среднем на 6,3%", - объяснили студенты Иен-ю Чанг, Синь-ан Хуан и Чин-и Чэнь в своем предложении по реализации проекта.

Ранее сообщалось, что в Германии компании Deutsche Bahn и Siemens Mobility испытывают новые экологические поезда на водороде, которые имеют целью уменьшить выброс углерода в атмосферу.