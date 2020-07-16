На Сицилии за два часа выпала годовая норма осадков. Фото

Последствия наводнения в Палермо Global Look Press

Власть не объявляла штормовое предупреждение, ведь синоптики не прогнозировали непогоду

В Палермо на острове Сицилия (Италия) за два часа выпала годовая норма осадков, что стало самым мощным ливнем за последние две сотни лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Так, сильный ливень состоялся в среду вечером, 15 июля. По словам городского главы Леолуки Орландо, власть не объявляла штормовое предупреждение, ведь синоптики не прогнозировали такого дождя.

Последствия наводнения в Палермо Global Look Press

Последствия наводнения в Палермо Global Look Press

Отмечается, что непогода накрыла Палермо внезапно. В результате этого были подтоплены автодороги. Местами уровень воды достигал крыш автомобилей. Кроме этого, местным жителям был заблокирован выход одного из тоннелей, поэтому им пришлось выбираться из него вплавь.

Также городской глава заверил, что если бы власть объявила красный уровень погодной опасности, то риски можно было бы уменьшить с помощью проведения необходимых процедур.

Напомним, недавно непогода накрыла южный регион Японии. Там сильные ливни вызвали наводнение, которое разрушило жилые дома и заполнило улицы.

В результате этого погибло по меньшей мере 70 местных жителей, а еще более 10 человек объявили пропавшими без вести.