На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

Вулкан Этна, Сицилия, Италия

Сейчас вулкан показывает интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы

В понедельник, 18 января, вулкан Этна, в Италии, начал извергать лаву. Об этом пишет Volcanodiscovery.com.

По данным издания, извержение началось на юго-восточном склоне Этны. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.

Уже на следующий день активность вулкана начала снижаться, однако сегодня она вновь начала усиливаться.

Исследователи отмечают, что в настоящее время вулкан показывает интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы.

Извержение вулкана Этна Фото из открытых источников

К слову, расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек.

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Напомним, 13 декабря на острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы Этна. Согласно сообщению, вулкан начал извергаться вчера в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.