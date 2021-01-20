На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
Сейчас вулкан показывает интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы
В понедельник, 18 января, вулкан Этна, в Италии, начал извергать лаву. Об этом пишет Volcanodiscovery.com.
По данным издания, извержение началось на юго-восточном склоне Этны. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.
Уже на следующий день активность вулкана начала снижаться, однако сегодня она вновь начала усиливаться.
Исследователи отмечают, что в настоящее время вулкан показывает интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы.
К слову, расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек.
Напомним, 13 декабря на острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы Этна. Согласно сообщению, вулкан начал извергаться вчера в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.