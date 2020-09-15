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На севере Чехии горят склады со старыми боеприпасами

Людей в радиусе полкилометра от пожара эвакуировали

Пожар на складе в Австрии Twitter, Policie ČR

В чешском городе Теплице неподалеку от границы с Германией горят склады со старыми боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба полиции Чехии в Twitter.

Отмечается, что правоохранители эвакуировали людей в радиусе пол километра. "Полицейские вместе с пожарными помогают справиться с огнем, который горит в помещении складов в Билине, которые арендует пиротехническая служба парламента Чешской Республики для хранения списанных боеприпасов. Всех, кто находился в радиусе 500 метров, эвакуировали, это стеклозавод и несколько компаний. Жилых зданий в этой зоне нет", – говорится в сообщении.

Сейчас известно, что в результате инцидента пострадавших нет.  Причины пожара должны установить чешские правоохранители, но местные жители рассказывают о том, что слышали взрывы со стороны склада.

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Напомним, недавно в Луганской области обнаружили схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами.  Боеприпасы были размещены в подземном тайнике неподалеку от жилых домов. Правоохранители проверяют версию о возможной причастности НВФ к обустройству схрона.

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